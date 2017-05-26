Cboi и Grisen стали игроками Vaevictis eSports

Организация Vaevictis eSports подписала Каспера Бо «Cboi» Симонсена и Эмиля «Grisen» Брауэра в состав по League of Legends на летний сплит Континентальной лиги. Анонс появился на странице команды в соцсети «ВКонтакте».

«Начиная с сезона, когда я пришёл в организацию, я делаю упор на молодость и на людей, которые могут ею управлять. И эта команда остаётся с такой идеей. Я уверен, что по ходу сплита ребята смогут разогнаться и показать достойный уровень игры. Работоспособность команды намного выше, чем в прошлом составе, есть свои проблемы, но до конца сплита мы постараемся их исправить. Пока кто-то будет делать рейтинги — мы будем работать над своей игрой, пока организации не умеют искать игроков сами — мы найдём», — прокомментировал эту новость менеджер команды Алексей «Madneps» Холин.

В весеннем сплите LCL Vaevictis eSports завоевала серебряные медали турнира, уступив в финале Virtus.pro со счётом 2:3.