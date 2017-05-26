Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

The Manila Masters: Clutch Gamers покинула турнир

26 мая 2017, пятница. 12:58. Киберспорт

Clutch Gamers покинула The Manila Masters, заняв 7-8-е место. В матче на вылет филиппинская команда уступила Team Faceless со счётом 0:2.

Коллектив прошёл региональные квалификации к чемпионату. В верхней сетке турнира Clutch Gamers проиграла Invictus Gaming. Выигрыш команды на соревновании составит $ 5 тыс.

Team Faceless продолжит выступление в нижней сетке турнира. Ее следующим соперником станут действующие чемпионы мэйджора OG.

Последний матч игрового дня проведут Newbee и Evil Geniuses. Победитель этой серии выйдет в гранд-финал чемпионата.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
26 мая 2017, пятница
12:58 The Manila Masters: Clutch Gamers покинула турнир
12:43 Cboi и Grisen стали игроками Vaevictis eSports
12:03 M19 подписала корейского игрока в состав по League of Legends
11:13 Тина Канделаки: я сама большой фанат киберспорта, сама играла
10:22 Thunderbirds сохранила состав на The International 7
09:54 The Manila Masters: Team Secret покинула турнир, уступив Team NP
25 мая 2017, четверг
19:49 Virtus.pro попала в одну группу с EG и IG на Epicenter
18:59 xPeke и Cyanide покинули команду Origen по LoL
17:12 The Manila Masters: Evil Geniuses вышла в финал верхней сетки
17:10 Состав Tricked по CS:GO покинет организацию
16:23 The Manila Masters: Newbee обеспечила себе место в тройке лучших
15:42 Тимофей Мозгов посетит гранд-финал по World of Tanks в роли специального гостя
15:26 SFTe-sports опровергла обвинения игрока в нарушении условий договора
13:59 OG и Newbee встретятся в полуфинале The Manila Masters
13:19 Valve выпустила исправляющий патч в CS:GO
12:48 Digital Chaos отправится на ZOTAC Cup Masters вместо Team Freedom
11:04 Вито «kNg» Джузеппе стал игроком Immortals по CS:GO
10:37 EPG распустила состав по CS:GO
10:34 Valve продлила трансферное окно в Dota 2
24 мая 2017, среда
20:31 Исинбаева: возможно, когда-нибудь киберспорт станет олимпийским видом
20:26 Newbee получила прямое приглашение на ZOTAC Cup Masters
20:14 Основатель NiP Эмиль «HeatoN» Кристенсен опубликует автобиографию
18:02 Стартовало открытое бета-тестирование игры «Гвинт: Ведьмак»
17:55 Team Liquid вернётся к старому составу по LoL
15:31 Кристиан «FejtZ» Алсаар и Владимир «VofkiN» Шмаков стали игроками UYA по CS:GO
13:34 Thunderbirds получила приглашение на турнир Galaxy Battles по Dota 2
13:18 G2 проведёт первую неделю турнира LCS Summer Split по LoL с двумя заменами
11:52 jasonR и hazed останутся в составе OpTic Gaming по CS:GO
11:26 Gambit Esports подписала игроков Thug Life по Dota 2
11:22 Чу «shadow» Цзэюй сыграет в новой команде Eclipse
10:53 Чу «shadow» Цзэюй: ACE не наказывала меня пожизненным баном
10:36 В Counter-Strike: Global Offensive вышли новый патч и операция
10:27 CompLexity Gaming отказалась от участия в ZOTAC Cup Masters в пользу DreamLeague
10:12 Comanche укомплектовала состав по Dota 2
10:05 Team Freedom подписала команду Явара «Yawar» Хассана
23 мая 2017, вторник
22:38 Исинбаева: существует огромная проблема по захвату спортсменов киберспортом
21:35 Team Empire и Effect поменялись игроками
21:15 Аксел «Pablo» Кальман присоединился к составу Alliance
21:01 Riot Games анонсировала турнир Rift Rivals
20:35 Бьорн «valde» Вангсе покинул Heroic
19:57 EHOME и EHOME.KEEN исключены из ACE за подписание бывших игроков Wings
19:32 Team NP забанили на DremLeague на один год за отказ от участия в турнире
18:12 Холдинг Алишера Усманова запустил стриминговый сервис Looch.tv
17:59 Йоаким «Akke» Актералл представил состав своей новой команды
17:29 На первом турнире по Hearthstone в вольном формате разыграют $ 25 000
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017