The Manila Masters: Clutch Gamers покинула турнир

Clutch Gamers покинула The Manila Masters, заняв 7-8-е место. В матче на вылет филиппинская команда уступила Team Faceless со счётом 0:2.

Коллектив прошёл региональные квалификации к чемпионату. В верхней сетке турнира Clutch Gamers проиграла Invictus Gaming. Выигрыш команды на соревновании составит $ 5 тыс.

Team Faceless продолжит выступление в нижней сетке турнира. Ее следующим соперником станут действующие чемпионы мэйджора OG.

Последний матч игрового дня проведут Newbee и Evil Geniuses. Победитель этой серии выйдет в гранд-финал чемпионата.