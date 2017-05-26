Джейсон «WildTurtle» Тран перешёл из Team SoloMid в FlyQuest

Джейсон «WildTurtle» Тран покинул Team SoloMid. Сообщается, что на решение покинуть команду повлияло желание тренерского штаба использовать Джейсона Трана в качестве активной замены. 27 апреля стало известно, что в TSM вернулся Ильян «Doublelift» Пэн.

Вскоре появилась информация, что WildTurtle присоединился к FlyQuest, где он будет выступать в летнем сезоне NA LCS.

WildTurtle перешёл в TSM в декабре 2016 года. Вместе с командой он стал чемпионом весеннего сплита NA LCS. Однако на Mid-Season Invitational 2017 команда не смогла выйти из группы и заняла итоговое 5-е место.