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M19 подписала состав по Dota 2

26 мая 2017, пятница. 20:32. Киберспорт

Организация M19 подписала состав по Dota 2. В нём будут выступать игроки, которые ранее играли за команду DoubleDimension.

Состав команды:

Александр «Nix»Левин

Игорь «iLTW» Филатов

Глеб «Funn1k» Липатников

Николай «Muriel» Байков

Михаил «Misha» Агатов

«Мы прекрасно понимаем, что успешное развитие киберспортивной организации на рынке СНГ невозможно без состава по самой популярной дисциплине региона. Игроки состава амбициозны, желают работать и развиваться – эти качества мы искали в первую очередь. Уверен, их вступление в М19 станет началом долгосрочного и продуктивного сотрудничества», — прокомментировал эту новость директор по дисциплинам Юрий Марков.

Этот состав выступает вместе с апреля 2017 года. Команда участвовала в WellPlay Invitational #8, ProDotA Cup Europe #18, DreamLeague Season 7 EU Closed Qualifier, однако не смогла занять призовое место.

M19 — российская организация, которая имеет составы по League of Legends, Hearthstone и Dota 2.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2
Новости. Киберспорт
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