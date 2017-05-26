Виктор Гусев: считать ли киберспорт спортом или нет — не думаю, что это важно

Футбольный комментатор Виктор Гусев высказался на тему признания киберспорта спортом.

«Если говорить о терминологии, можно ли считать киберспорт спортом или нет — не думаю, что это так важно. Такие споры постоянно идут про шахматы — игра ли это, искусство или спорт? И это не мешает шахматам развиваться, иметь статус большого соревнования. Я вообще за всё, чему можно придать статус соревнования. Пагубность для подростков… Дело в том, что ребята и так уже во всё это играют. Бороться с этим невозможно, да и не надо. А вот направить в правильное русло — в этом есть большой смысл. Когда это не просто сидение в одиночестве перед компьютером, а выезд куда-то в составе команды, осознание себя частью какого-то коллектива, понимание того, что это действительно большое соревнование, за которым наблюдают люди. То есть придание этому статуса спорта — это очень здорово.

Поэтому я обеими руками «за», в том числе и потому, что избежать этого процесса невозможно. Нужно сделать так, чтобы это наносило минимальный вред. С другой стороны, о каком вреде идет речь? Учитывая важность компьютеров в нашей жизни, это может стать серьёзной основой для хорошей профессии. Не говоря о тех качествах, которые ребята приобретают, выступая на людях, в составе команд», — сказал Гусев в интервью порталу CyberSport.

23 мая стало известно, что комментатор Первого канала поучаствует в освещении финальной стадии Кубка России по FIFA 17.