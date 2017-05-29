Virtus.pro одержала победу на Кубке России — 2017 по Dota 2

Команда Virtus.pro обыграла коллектив Team Empire в финале Кубка России по Dota 2 со счётом 2:0. Таким образом Российско-украинский коллектив завоевал титул чемпиона и получил главный приз в размере 1,4 млн рублей. Team Empire в свою очередь стала серебряными призёром соревнований и получила 710 тыс. рублей.

В турнире всего приняли участие 24 команды, из которых только четыре пробились в плей-офф. В борьбе за третье место победу одержала Team Spirit, уверенно обыграв EPG со счетом 2:0.

LAN-финал Кубка России проходил с 26 по 28 мая в Yota Arena. Общий призовой фонд дисциплины составил 3,2 млн рублей.