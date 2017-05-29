iG.Vitality заменит IG на ZOTAC Cup Masters

Invictus Gaming пропустит LAN-финал турнира ZOTAC Masters. Об этом организация сообщила на своих страницах в социальных сетях. Команду заменит второй состав — iG.Vitality. IG в это время планирует подготовиться к Epicenter.

IG.V заняла второе место в китайской квалификации на чемпионат. В финале отборочного этапа коллектив уступил Invictus Gaming.

По результатам жеребьёвки команда сыграет в одной группе с Newbee, Digital Chaos и Warriors Gaming.Unity. Во второй четвёрке встретятся Team NP, Danish Bears, Fnatic и Team Singularuty.

Соревнования стартуют 30 мая в Тайбэе. Турнир будет принимать выставка современных технологий Computex. Призовой фонд составит $ 100 тыс.