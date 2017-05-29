Марун «GH» Мерхей: финал StarLadder прошёл сложнее, чем я предполагал

Игрок команды Team Liquid по Dota 2 Марун «GH» Мерхей дал интервью журналистам портала JoinDOTA. Марун рассказал об ожиданиях и выступлении на турнире StarLadder Invitational #2.

«Мы ничего не ждали от StarLadder, и у нас не было никаких ожиданий касательно других коллективов. Мы просто старались играть хорошо и узнать свои возможности.

В целом StarLadder Invitational прошёл сложнее, чем мы ожидали. Мы не знали, чего ожидать в финале от TnC. Для примера: в предыдущем турнире StarLadder мы встречались с VG.J ещё на групповом этапе. Лично я ждал от них сражения, но они сыграли лучше, чем я представлял себе. Особенно меня впечатлила игра Raven», — рассказал GH.

Команда Team Liquid стала чемпионом турнира StarLadder Invitational #2, обыграв в финале пятёрку игроков из TnC Pro Team со счётом 3:2.