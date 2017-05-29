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В Dota 2 вышел патч 7.06c

29 мая 2017, понедельник. 17:25. Киберспорт

Разработчики в Dota 2 выпустили очередной баланс-патч. На этот раз изменения коснулись игровых персонажей. Предметы в свою очередь оказались практически нетронутыми.

Предметы

— Blademail

Возвращаемый урон больше не увеличивается от Усиления Заклинаний

— Solar Crest

Шанс уклонения уменьшен с 25 до 20 %

Механика с шансом на true strike теперь называется «Accuracy»

Точность усилена с 25 до 35 %

Герои

— Ancient Apparition:

Длительность стана от Cold Feet увеличена с 1.25/2/2.75/3.5 до 2/2.5/3/3.5

— Bloodseeker:

Базовый урон увеличен на 4

— Clinkz:

Скорость передвижения от Skeleton Walk увеличена с 11/22/33/44 до 15/25/35/45%

Бонусное здоровье от Death Pact увеличено с 50/65/80 to 50/70/90 %

Бонусный урон от Death Pact увеличен с 5/6.5/8 до 5/7/9 %

— Crystal Maiden:

Базовая скорость передвижения уменьшена с 280 до 275

— Doom:

Длительность стана от Infernal Blade увеличена с 0.4 до 0.6

— Ember Spirit:

Талант 10-го уровня на усиление заклинаний ослаблен с 10 до 8 %

Талант 10-го уровня на бонусный урон усилен с +25 до +30

— Gyrocopter:

Радиус Flak Cannon увеличен с 1000 до 1250

Длительность стана от Homing Missile увеличена с 2.2/2.4/2.6/2.8 до 2.25/2.5/2.75/3.0

— Io:

Потеря здоровья/маны от Overcharge увеличена с 4.5 до 6 %

— Lich:

Перезарядка Sacrifice уменьшена с 60/48/36/24 до 60/46/32/18

— Lone Druid:

Базовое время атаки Spirit Bear улучшено с 1.75/1.65/1.55/1.45 до 1.65/1.55/1.45/1.35

— Mirana:

Скорость передвижения от Leap увеличена с 4/8/12/16 до 8/12/16/20 %

— Monkey King:

Перезарядка Tree Dance уменьшена с 1.4 to 1.2

Базовая регенерация HP увеличена с 0.75 до 1.5

Талант 10-го уровня заменён с +5 к броне на +10 % к воротам

— Necrophos:

Радиус Ghost Shroud увеличен с 600 до 750

— Nyx Assassin:

Перезарядка Impale увеличена с 13 до 14 (при покупке Aghanim's Scepter перезарядка остаётся прежней, 7 секунд)

— Oracle:

Длительность False Promise увеличена с 7/8/9 до 8/9/10

— Pugna:

Дистанция, на которой Life Drain разрывается, увеличена с 900 до 1000

Талант 20-го уровня усилен с +0.5 к урону Netherward до +0.75

— Shadow Demon:

Время применения Shadow Poison улучшено с 0.3 до 0.25

Талант 20-го уровня усилен с +10 % к сопротивлению магии до +15 %

Талант 15-го уровня усилен с +6 % к урону заклинаний до +8 %

Второй талант 10-го уровня усилен с +6 силы до +10

Первый талант 10-го уровня с +10 к скорости передвижения до +20

— Skywrath Mage:

Дальность применения Arcane Bolt увеличена с 800 до 875

Талант 20 уровня усилен с +20 к скорости передвижения до +40

Талант 20 уровня усилен с +15% к сопротивлению магии до 20%

— Treant Protector:

Скорость передвижения уменьшена с 290 до 280

— Troll Warlord:

Перезарядка Battle Trance увеличена с 30 to 35

— Underlord:

Урон Firestorm в процентах от максимального здоровья увеличен с 0.75/1.5/2.25/3% до 0.8/1.6/2.4/3.2%

— Venomancer:

Урон Poison Sting в секунду увеличен с 6/12/18/24 to 6/14/22/30

Прирост ловкости увеличен с 2.6 до 2.8

— Viper:

Талант 15 уровня усилен с +10 силы до +15

— Warlock:

Затраты маны на Chaotic Offering увеличены с 250/350/450 до 250/375/500

Перезарядка Chaotic Offering увеличена со 165 до 170

— Winter Wyvern:

Длительность полёта Arctic Burn увеличена с 6 до 8 секунд

— Zeus:

Скорость передвижения увеличена с 295 до 300.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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