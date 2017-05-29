В Dota 2 вышел патч 7.06c

Разработчики в Dota 2 выпустили очередной баланс-патч. На этот раз изменения коснулись игровых персонажей. Предметы в свою очередь оказались практически нетронутыми.
Предметы
— Blademail
Возвращаемый урон больше не увеличивается от Усиления Заклинаний
— Solar Crest
Шанс уклонения уменьшен с 25 до 20 %
Механика с шансом на true strike теперь называется «Accuracy»
Точность усилена с 25 до 35 %
Герои
— Ancient Apparition:
Длительность стана от Cold Feet увеличена с 1.25/2/2.75/3.5 до 2/2.5/3/3.5
— Bloodseeker:
Базовый урон увеличен на 4
— Clinkz:
Скорость передвижения от Skeleton Walk увеличена с 11/22/33/44 до 15/25/35/45%
Бонусное здоровье от Death Pact увеличено с 50/65/80 to 50/70/90 %
Бонусный урон от Death Pact увеличен с 5/6.5/8 до 5/7/9 %
— Crystal Maiden:
Базовая скорость передвижения уменьшена с 280 до 275
— Doom:
Длительность стана от Infernal Blade увеличена с 0.4 до 0.6
— Ember Spirit:
Талант 10-го уровня на усиление заклинаний ослаблен с 10 до 8 %
Талант 10-го уровня на бонусный урон усилен с +25 до +30
— Gyrocopter:
Радиус Flak Cannon увеличен с 1000 до 1250
Длительность стана от Homing Missile увеличена с 2.2/2.4/2.6/2.8 до 2.25/2.5/2.75/3.0
— Io:
Потеря здоровья/маны от Overcharge увеличена с 4.5 до 6 %
— Lich:
Перезарядка Sacrifice уменьшена с 60/48/36/24 до 60/46/32/18
— Lone Druid:
Базовое время атаки Spirit Bear улучшено с 1.75/1.65/1.55/1.45 до 1.65/1.55/1.45/1.35
— Mirana:
Скорость передвижения от Leap увеличена с 4/8/12/16 до 8/12/16/20 %
— Monkey King:
Перезарядка Tree Dance уменьшена с 1.4 to 1.2
Базовая регенерация HP увеличена с 0.75 до 1.5
Талант 10-го уровня заменён с +5 к броне на +10 % к воротам
— Necrophos:
Радиус Ghost Shroud увеличен с 600 до 750
— Nyx Assassin:
Перезарядка Impale увеличена с 13 до 14 (при покупке Aghanim's Scepter перезарядка остаётся прежней, 7 секунд)
— Oracle:
Длительность False Promise увеличена с 7/8/9 до 8/9/10
— Pugna:
Дистанция, на которой Life Drain разрывается, увеличена с 900 до 1000
Талант 20-го уровня усилен с +0.5 к урону Netherward до +0.75
— Shadow Demon:
Время применения Shadow Poison улучшено с 0.3 до 0.25
Талант 20-го уровня усилен с +10 % к сопротивлению магии до +15 %
Талант 15-го уровня усилен с +6 % к урону заклинаний до +8 %
Второй талант 10-го уровня усилен с +6 силы до +10
Первый талант 10-го уровня с +10 к скорости передвижения до +20
— Skywrath Mage:
Дальность применения Arcane Bolt увеличена с 800 до 875
Талант 20 уровня усилен с +20 к скорости передвижения до +40
Талант 20 уровня усилен с +15% к сопротивлению магии до 20%
— Treant Protector:
Скорость передвижения уменьшена с 290 до 280
— Troll Warlord:
Перезарядка Battle Trance увеличена с 30 to 35
— Underlord:
Урон Firestorm в процентах от максимального здоровья увеличен с 0.75/1.5/2.25/3% до 0.8/1.6/2.4/3.2%
— Venomancer:
Урон Poison Sting в секунду увеличен с 6/12/18/24 to 6/14/22/30
Прирост ловкости увеличен с 2.6 до 2.8
— Viper:
Талант 15 уровня усилен с +10 силы до +15
— Warlock:
Затраты маны на Chaotic Offering увеличены с 250/350/450 до 250/375/500
Перезарядка Chaotic Offering увеличена со 165 до 170
— Winter Wyvern:
Длительность полёта Arctic Burn увеличена с 6 до 8 секунд
— Zeus:
Скорость передвижения увеличена с 295 до 300.