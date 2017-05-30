Virtus.pro упала на седьмое место в рейтинге HLTV

Портал HLTV.org опубликовал майский рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive. Virtus.pro потеряла три позиции и разместилась на седьмой строчке.
Самый значительный подъём в рейтинге продемонстрировали турки из Space Soldiers, которые стали победителями турнира GeForce Cup 2017 и благодаря этому поднялись на четыре строчки вверх и заняли 26-е место.
Рейтинг команд:
1) Astralis
2) FaZe Clan
3) SK Gaming
4) G2
5) North
6) Natus Vincere
7) Virtus.pro
8) Gambit eSports
9) HellRaisers
10) Immortals.