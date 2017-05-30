Virtus.pro упала на седьмое место в рейтинге HLTV

Портал HLTV.org опубликовал майский рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive. Virtus.pro потеряла три позиции и разместилась на седьмой строчке.

Самый значительный подъём в рейтинге продемонстрировали турки из Space Soldiers, которые стали победителями турнира GeForce Cup 2017 и благодаря этому поднялись на четыре строчки вверх и заняли 26-е место.

Рейтинг команд:

1) Astralis

2) FaZe Clan

3) SK Gaming

4) G2

5) North

6) Natus Vincere

7) Virtus.pro

8) Gambit eSports

9) HellRaisers

10) Immortals.