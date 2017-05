Команда Tornado Energy стала чемпионом мира в World of Tanks в 2017 году. В финале соревнований команда обыграла европейский состав DiNG со счётом 7:2. Помимо кубка чемпионов, победители получили уменьшенную версию трофея и 150 000 долларов.

Серебряные призёры увезли домой 75 000 долларов. Команды Elevate и Not So Serious, разделившие третье место, заработали по 27 500 долларов. Остальным участникам плей-офф, потерпевшим поражение в четвертьфинале, досталось по 5000 долларов.

«Мы смогли показать лучшее, на что были способны, — сказал NESKWI (Владислав Канаев), капитан TORNADO ENERGY. — Соперники были невероятно сильны, и, хотя итоговые цифры могут утверждать обратное, каждый матч дался нам нелегко, особенно плей-офф».

Финал чемпионата мира по World of Tanks прошёл на территории «ВТБ ледовая арена» 28 мая.

Деды, отцы и дети. Как прошёл финал чемпионата мира по World of Tanks

«Я просто не выдержу стримить, тренироваться и в баскетбол играть». Интервью с Тимофеем Мозговым