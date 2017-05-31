Pingvincek и Swiftending покинули Elements Pro Gaming

Юре «Pingvincek» Плесей и Урош «Swiftending» Галич покинули состав Elements Pro Gaming по Dota 2. Анонс появился на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«Трудно назвать наши последние результаты удовлетворительными, и чем дальше мы проигрывали, тем сложнее нам было выбираться из этой ямы. Мы старались сохранить состав до последнего и бороться дальше, но у нас не получилось. Спасибо всем тем, кто нас поддерживал и верил в нас. Извините, мы не смогли», — прокомментировал эту новость менеджер состава Иван «Just» Белов.

Также сообщается, что на европейской квалификации на турнир Galaxy Battles команда будет играть с двумя заменами.

Pingvincek присоединился к EPG 11 мая. Вместе с командой он занял восьмое место на DreamLeague Season 7 и четвёртое место на Кубке России по киберспорту. Swiftending выступал за Elements Pro Gaming с августа 2016 года.