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Фанат прервал матч на турнире по Street Fighter V

31 мая 2017, среда. 15:45. Киберспорт

Во время игры в третьем этапе турнира Combo Breaker 2017 между Кристофером «NYChrisG» Гонсалесом и Наото Сако на сцену выбежал зритель. Он хотел поддержать американского киберспортсмена из Evil Geniuses. Однако после его обращения Гонсалес не стал продолжать матч. Комментаторы решили, что у игрока возникли проблемы с контроллером. Что именно сказал болельщик, не уточняется.

«В его больном воображении они с Крисом были друзьями, и [киберспортсмену] понадобилась специальная, незапланированная поддержка тренера. Благодаря [словам зрителя] Гонсалес должен был успокоиться и показать всё, на что способен», — рассказал организатор турнира Combo Breaker 2017 Рик Тихер.

Болельщика сначала изолировали от сцены, а затем заставили покинуть здание. После возобновления игры киберспортсмены вернулись к ситуации, которая была до этого. По итогам матча Гонсалес уступил оппоненту из Японии. На турнире он занял седьмое место. Позднее он отметил, что никого не винит в поражении.

В июле 2016 года на чемпионате мира по файтингам EVO после победы в финале к Гонсалесу выбежал фанат и предложил сыграть в Ultimate Marvel vs Capcom 3 прямо на сцене. Охрана вывела болельщика, а сам матч так и не состоялся.

Турнир Combo Breaker 2017 проходил с 26 по 28 мая. Победителем соревнований стал игрок Team Liquid — Du «NuckleDu» Dang.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Киберспорт
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