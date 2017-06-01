Разработчики в Dota 2 изменили рейтинговый режим All Pick

Компания Valve выпустила экспериментальный патч в Dota 2, в котором изменила рейтинговый подбор игры в Dota 2. В частности, изменения коснулись режима All Pick. Теперь перед стартом каждой игры из набора героев будут случайным образом удаляться 25 персонажей. Новая система введена на несколько дней, с целью выяснить, как это повлияет на игроков.

Также разработчики изменили последовательность работы способностей в игре. Ранее при одновременном использовании нескольких навыков в приоритете находился последний нажатый скилл. Теперь навыки будут срабатывать последовательно.