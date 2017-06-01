ZOTAC Cup Masters: Fnatic и iG.Vitality сыграют в полуфинале турнира

Завершился первый раунд плей-офф ZOTAC Cup Masters. По его итогам Danish Bears и Digital Chaos покинули турнир. Они разделили 5-6-е место турнирной таблицы и заработали по $ 5 тыс.

В первом четвертьфинальном матче Fnatic одержала победу над DC со счётом 2:1. Второй матч закончился двумя поражениями Danish Bears от iG.Vitality. Команды-победительницы продолжат выступление в полуфинале чемпионата.

Серии за выход в гранд-финал турнира пройдут 2 июня. Fnatic предстоит сыграть против Newbee, а iG.Vitality встретится с Team NP. Заключительный матч ZOTAC Cup Masters назначен на 3 июня. Победитель турнира заработает $ 50 тыс. и путёвку на Zotac Invitational в Шанхае.