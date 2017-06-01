Valve проведёт конкурс короткометражных фильмов по Dota 2

Компания Valve вновь проведёт конкурс короткометражных фильмов по вселенной Dota 2. Как обычно, конкурс приурочен к The International 2017. Сумма призового фонда не изменилась и по-прежнему составляет $ 43,5 тыс. — победитель получит $ 25 тыс., серебряный призёр — $ 10 тыс., а третье место получит $ 5 тыс. Оставшаяся семёрка лидеров получит по $ 500.

Компания немного изменила правила участия. Теперь длина фильма увеличена с 60 до 90 секунд. 10 лучших фильмов традиционно будут показаны на основном ивенте.

В прошлом году звания лучшего фильма удостоилась работа под названием Lanaya is mine.