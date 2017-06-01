Blizzard показала новую карту в Overwatch

Компания Blizzard продемонстрировала новую карту в популярном шутере Overwatch. Разработчики выпустили официальный трейлер новой карты под названием Horizon Lunar Colony.

Новая площадка для сражений является родиной Уинстона, где он родился и вырос. Как рассказал глава разработки Overwatch, Джефф Каплан вновь записал дневник разработчика, в котором отметил, что она поможет рассказать историю Уинстона и его проводника.

Официальная дата релиза пока отсутствует, однако Horizon Lunar Colony уже доступна для игры на тестовых серверах.