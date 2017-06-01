Игроки Clucth Gamers не смогли получить визы для поездки на The Summit 7

Филиппинская команда Clutch Gamers не сможет принять участие в LAN-финале The Summit 7. Об этом представители организации сообщили на своей странице в «Твиттере».

По их словам, посольство США потребовало оформить для поездки визы P-1, которые предоставляются профессиональным спортсменам. Однако приглашение организаторов рассчитано только на визы B-1. Даже при наличии нужных документов киберспортсмены не успеют оформить все необходимые бумаги.

Ранее с подобной проблемой сталкивалась команда TNC Pro Team перед бостонским мэйджором. Тогда в экстренном порядке документы помог оформить местный сенатор.

Организаторы чемпионата пока не прокомментировали этого сообщения. Также неизвестно, кто заменит Clutch Gamers на турнире.

Clutch Gamers выиграла квалификацию на The Summit 7 в Юго-Восточной Азии. Второе место в отборочном этапе заняла Warriors Gaming.Unity, третья строчка досталась Happy Fit.

The Summit 7 пройдёт с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. 8 команд-участниц разыграют призовой фонд в $ 10 тыс.