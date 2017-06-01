Джонатан «Fatal1ty» Уэндел открыл сервис по менеджменту киберспортивных команд

Бывший профессиональный киберспортсмен Джонатан «Fatal1ty» Уэндел создал проект по менеджменту киберспортивных команд под названием ReadyUp. Компания планирует предоставлять услуги по обслуживанию коллективов в различных сферах, включая составление расписания, коммуникацию со спонсорами и организаторами.

По словам главы компании, ReadyUp готова к сотрудничеству с любой командой или игроком независимо от уровня подготовки. Среди сотрудников числятся бывший сотрудник IGN Entertainment Родерик Алемания, председатель лиги ESL North America Стивен Робертс и бывший главный менеджер Nike Глен Чин.

О заключённых контрактах с какими-либо организациями пока не сообщается.