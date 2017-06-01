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Slightly Mad Studios опубликовала трейлер Project CARS 2 с Патриком Лонгом

1 июня 2017, четверг. 18:31. Киберспорт

Компания-разработчик Slightly Mad Studios опубликовала новый трейлер игры Project CARS 2 с участием известного гонщика и заводского водителя компании Porsсhe Патрика Лонга. Ролик похож больше на документальный фильм — Патрик рассказал о своей работе и сотрудничестве с игровым разработчиком. В частности, гонщик занимается тестированием автомобилей в игре.

Патрик Лонг — всемирно известный гонщик. Он является трёхкратным чемпионом США в серии «Ле-Манн», а также чемпионом Pirelli World Challenge Driver 2011 и FIA World Endurance Championship 2015.

Project CARS 2 — это известный гоночный симулятор. В игре в доступе находится более 200 автомобилей и будет доступно более 50 уникальных локаций. Релиз проекта намечен на 2017 год.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Киберспорт
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