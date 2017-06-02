Перуанцы Infamous выиграли американскую квалификацию на Galaxy Battle

Команда Infamous стала победителем американской квалификации на турнир Galaxy Battle по Dota 2. Перуанский коллектив в ходе отборочного этапа обыграл всех противников и завершил выступление с семью победами.

Вторую строчку турнирной таблицы заняла Thunder Awaken с семью победами. В состав команды входят трое игроков, получивших пожизненный бан от Valve. На третьем месте расположилась Team Freedom, уступившая только лидерам квалификации.

Победитель европейской квалификации определится в переигровке. В матче за выход на LAN-финал встретятся Vega Squadron и Mousesports.

Заключительная стадия Galaxy Battle пройдёт с 14 по 18 июня в городе Шэньчжэнь, Китай. Призовой фонд соревнований составит $ 150 тыс. Прямые приглашения на турнир получили Newbee, iG.Vitality, TNC Pro Team и Planet Odd. Квоты от восточных регионов выиграли LGD Gaming и HappyFeet.