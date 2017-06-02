В Dota 2 исправили ошибку с золотом

Разработчики в Dota 2 выпустили исправляющий патч, в котором убрали ошибку с добычей золота, а также внесли серию мелких правок.

Ранее пользователи портала reddit нашли ошибку, благодаря которой можно получить неограниченное количество золота на старте игры. При использовании навыков Astrals imprisonment, Nightmare, Cold Emrace и Disruption пользователь мог разбирать композитные предметы неограниченное количество раз, после чего предметы оставались в инвентаре игрока.

Список изменений:

— добавлено описание для невидимости от способности Windrun (Windranger);

— изменена анимация Lina при осмотре героя через главное меню;

— исправлен талант 20-го уровня Skywrath Mage;

— убрана верхняя планка с пропускной способности режима наблюдателя;

— добавлен выделенный сервер для скриптов с ботами;

— исправлена ошибка с золотом.