В Dota 2 исправили ошибку с золотом

Разработчики в Dota 2 выпустили исправляющий патч, в котором убрали ошибку с добычей золота, а также внесли серию мелких правок.
Ранее пользователи портала reddit нашли ошибку, благодаря которой можно получить неограниченное количество золота на старте игры. При использовании навыков Astrals imprisonment, Nightmare, Cold Emrace и Disruption пользователь мог разбирать композитные предметы неограниченное количество раз, после чего предметы оставались в инвентаре игрока.
Список изменений:
— добавлено описание для невидимости от способности Windrun (Windranger);
— изменена анимация Lina при осмотре героя через главное меню;
— исправлен талант 20-го уровня Skywrath Mage;
— убрана верхняя планка с пропускной способности режима наблюдателя;
— добавлен выделенный сервер для скриптов с ботами;
— исправлена ошибка с золотом.