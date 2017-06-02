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CDEC Gaming не сможет сыграть на The Summit 7 из-за визовых проблем

2 июня 2017, пятница. 15:53. Киберспорт

CDEC Gaming не сможет принять участие в The Summit 7 по Dota 2. Несколько представителей команды не смогли получить визы для поездки в США.

Место коллектива на чемпионате займёт LGD Gaming. Команда заняла второе место на региональной квалификации, уступив в финале CDEC со счётом 2:3.

1 июня стало известно, что Clutch Gamers не сможет посетить турнир из-за визовых проблем. Кто заменит филиппинскую команду, пока неизвестно.

The Summit 7 пройдёт с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. 8 команд-участниц разыграют призовой фонд в $ 100 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2
Новости. Киберспорт
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