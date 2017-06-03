Митч «Krepo» Вурспоелс объявил о приостановке карьеры комментатора. Об этом он сообщил на своем аккаунте в «Твиттере».

«Мы с Riot Games пришли к решению, что в обозримом будущем я не буду занимать позицию комментатора EU LCS. Я возьму перерыв в карьере и сосредоточусь на себе», — заявил Krepo.

21 мая поклонница Митча «Krepo» Вурспоелса опубликовала приватную переписку со своим кумиром. В ней Krepo отправлял девушке интимные фото. После этого Митч Вурспоелс отказался от комментирования финального матча Mid-Season Invitational.