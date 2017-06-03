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Митч «Krepo» Вурспоелс объявил о приостановке карьеры комментатора

3 июня 2017, суббота. 12:57. Киберспорт

Митч «Krepo» Вурспоелс объявил о приостановке карьеры комментатора. Об этом он сообщил на своем аккаунте в «Твиттере».

«Мы с Riot Games пришли к решению, что в обозримом будущем я не буду занимать позицию комментатора EU LCS. Я возьму перерыв в карьере и сосредоточусь на себе», — заявил Krepo.

21 мая поклонница Митча «Krepo» Вурспоелса опубликовала приватную переписку со своим кумиром. В ней Krepo отправлял девушке интимные фото. После этого Митч Вурспоелс отказался от комментирования финального матча Mid-Season Invitational.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
League of Legends
Новости. Киберспорт
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