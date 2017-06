Команда Royal Never Give Up стала победителем турнира Demacia Cup 2017 по дисциплине League of Legends. В финале соревнований коллектив обыграл I May со счётом 3:0.

Стоит отметить, что в прошлом году I May также вышла в финал Demacia Cup. Тогда команда уступила Edward Gaming со счётом 0:3.

Итоговое расположение команд:

1. Edward Gaming ($ 73 тыс.)

2. I May ($ 44 тыс.)

3-4. Vici Gaming/Invictus Gaming ($ 29 тыс.)

Турнир Demacia Cup 2017 проходил с 23 мая по 4 июня. Призовой фонд соревнований составляет $ 146 тыс.