Virtus.pro обыграла Ctutch Gamers в дебютном матче на Epicenter

Virtus.pro одержала победу в первом матче группового этапа турнира Epicenter по Dota 2. Команда из СНГ обыграла Clutch Gamers со счётом 2:0.

Эта серия открывала групповую стадию чемпионата. В следующие дни VP предстоит сыграть в своей пятёрке с Invictus Gaming. Evil Geniuses и Planet Odd. По результатам этого этапа в плей-офф выйдут три коллектива.

Выступление второй группы открыла встреча OG и китайцев из LFY. Также в этой пятёрке сыграют Natus Vincere, Team Secret и Team Liquid.

Турнир Epicenter проходит в Москве с 4 по 11 июня. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.