Vici Gaming сыграет на Galaxy Battles

Vici Gaming сыграет на турнире Galaxy Battles по Dota 2. Команда обыграла Team MAX со счётом 2:0.

Коллективы разыграли между собой путёвку LGD Gaming, которая отказалась от участия в соревнованиях в пользу выступления на The Summit 7.

Cписок участников:

— Newbee

— iG Vitality

— TNC Pro Team

— Planet Odd

— mousesports

— Infamous

— LGD Gaming

— HappyFeet.

Galaxy Battles пройдёт с 14 по 18 июня в Китае. Призовой фонд соревнований составит $ 150 тыс. В это же время в США состоится The Summit 7, где команды разыграют $ 100 тыс.