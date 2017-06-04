Vici Gaming сыграет на Galaxy Battles

Vici Gaming сыграет на турнире Galaxy Battles по Dota 2. Команда обыграла Team MAX со счётом 2:0.
Коллективы разыграли между собой путёвку LGD Gaming, которая отказалась от участия в соревнованиях в пользу выступления на The Summit 7.
Cписок участников:
— Newbee
— iG Vitality
— TNC Pro Team
— Planet Odd
— mousesports
— Infamous
— LGD Gaming
— HappyFeet.
Galaxy Battles пройдёт с 14 по 18 июня в Китае. Призовой фонд соревнований составит $ 150 тыс. В это же время в США состоится The Summit 7, где команды разыграют $ 100 тыс.