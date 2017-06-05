Northern Gaming стала чемпионом RLCS Season 3 по Rocket League

Команда Northern Gaming обыграла коллектив Mock-it EU в финале турнира Rocket League Championship Series Season 3 по популярной гоночной футбольной игре Rocket League. Гранд-финал прошёл в двух сериях до четырёх побед (best-of-seven), обе из которых остались за Northern Gaming (4:2; 4:3).

Таким образом европейская тройка победителей завоевала чемпионский титул и получила главный приз в размере $ 55 тыс. Mock-it EU в свою очередь стала серебряным призёром и получила $ 30 тыс.

LAN-финал RLCS Season 3 проходил со 2 по 4 июня в Лос-Анджелесе (США). Призовой фонд соревнований составил $ 150 тыс.