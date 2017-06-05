Epicenter: Team Liquid потерпела второе поражение в группе

Team Liquid потерпела второе поражение подряд на групповой стадии Epicenter. Во втором матче дня европейская команда уступила Team Secret со счётом 0:2.



Для коллектива Клемента «Puppey» Иванова это была первая серия на турнире.



6 июня Team Liquid предстоит встретиться с OG. Их соперник имеет в зачёте одно поражение и одну победу.



Кроме того, во второй игровой день в группе А пройдёт два матча с участием Natus Vincere. Украинская команда сыграет против LFY и Team Secret.



По результатам второго игрового дня в группе B лидирующую позицию занимают LGD Forever Yang, на счету которой две победы. На второй строчке расположилась OG. На третье место поднялась Team Secret.