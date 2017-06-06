iG подписала состав по CS:GO

Китайская киберспортивная организация Invictus Gaming подписала состав по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом менеджмент команды сообщил в социальной сети weibo. В коллектив вошли Ян Вэй «wjw» Ван и Мин Хуэй «sPiNacH» Сан из EHOME, Юй «813» Чжаохэн из eFuture club, Ли «inory» Ли Вэй из Wings Gaming и Жень «kylin» Вэй Ван, выступавший за ZDM.



Первым испытанием для новоиспечённого коллектива станет китайская региональная квалификация на ESL One Cologne 2017. Первым соперником для iG станет пятёрка из Flash Gaming.



Состав iG по CS:GO:



— Ян Вэй «wjw» Ван,

— Мин Хуэй «sPiNacH» Сан,

— Юй «813» Чжаохэн,

— Ли «inory» Ли Вэй,

— Жень «kylin» Вэй Ван.