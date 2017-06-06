Valve выпустит диски с саундтреком Dota 2

Звуковая студия Valve выпустит официальный саундтрек для игры Dota 2. Об этом сообщил в личном твиттере менеджер команды Team Secret — Мэтью «Cyborgmatt» Бэйли. Компания планирует выпустить саундтрек в июле этого года на виниловых дисках, CD и в формате MP3. В список войдут 18 композиций из игры.

Dota 2 — это всемирно известная киберспортивная дисциплина. По данным портала Steamspy, в неё ежедневно играет около 850 тыс. человек. Также Dota 2 является рекордсменом по размеру призового фонда в киберспорте — в прошлом году команды разыграли на турнире The International 2016 более $ 20 млн.