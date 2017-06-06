Epicenter: Evil Geniuses поднялась на первую строчку группы

Завершился первый круг матчей в группе B на Epicenter. Evil Geniuses одержала вторую победу, обыграв Planet Odd со счётом 2:1



По результатам двух серий EG делит первую строчку в группе с Virtus.pro. Американской команде предстоит провести ещё два матча: против Clutch Gamers и против VP.



Planet Odd опустилась на последнюю строчку турнирной таблицы. На счету команды два поражения. Сегодня коллективу предстоит встреча с филиппинцами из Clutch Gamers, которые также уступили две серии.



По результатам групповой стадии две команды с худшими результатами в каждой пятёрке покинут турнир.