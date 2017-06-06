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Патрик «es3tag» Хансен стал игроком Heroic по CS:GO

6 июня 2017, вторник. 18:07. Киберспорт

Киберспортивная датская организация Heroic подписала контракт с игроком в Counter-Strike: Global Offensive Патриком «es3tag» Хансеном. Бывший игрок Tricked Esports войдёт в основной состав коллектива. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Я очень рад стать частью Heroic. Это важный шаг для меня. Я хочу стать одним из лучших, а у Heroic есть потенциал для достижения этой цели. Нам предстоит участие в важных турнирах, и у нас мало времени на подготовку. Тем не менее, я думаю, мы будем готовы и сможем соревноваться с лучшими», — прокомментировал присоединение es3tag.

Ранее Патрик «es3tag» Хансен выступал в составе команды Tricked. Среди достижений игрока победа на Operation Kinguin #4, 3-4-е места на Danish Championship 2017 и Copenhagen Games 2017, а также 5-6-е места на DreamHack Tours 2017.

Состав Heroic по CS:GO:

— Марко «Snappi» Пфейффер
— Джейкоб «JUGGI» Хансен
— Николай «niko» Кристенсен
— Андреас «MODDII» Фрид
— Патрик «es3tag» Хансен.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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