Американская команда Digital Chaos заменит Clutch Gamers на The Summit 7 по Dota 2. Об этом организаторы турнира сообщили на своём официальном сайте.



Филиппинский коллектив не смог получить визы для поездки в Америку. Посольство США запросило документы для оформления спортивных виз. Процесс займёт около месяца.



Также игроки CDEC Gaming не смогли оформить необходимые документы. Коллектив заменит серебряный призёр китайской квалификации LGD.



Прямые приглашения на чемпионат получили Virtus.pro, Team Secret и Team VG.J. Отборочные этапы в других регионах прошли Natus Vincere, Team Empire и Team NP.



The Summit 7 пройдёт с 14 по 18 июня в США. Призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс. В это же время в Китае состоится чемпионат Galaxy Battle.