Опубликован релизный трейлер автосимулятора DiRT 4

Компания Codemasters опубликовала новый трейлер гоночной игры DiRT 4, мировая премьера которой состоится 9 июня на PC, Xbox One и PlayStation 4. В США игра вышла 6 июня.

Разные режимы симулятора раллийных гонок рассчитаны на соревнования новичков и опытных игроков в пяти локациях с возможностью выбора из более чем 50 автомобилей. Функция Your Stage позволит геймерам самостоятельно создавать и настраивать дополнительные трассы. В разработке и тестировании игры принимали участие чемпион мира по ралли, двукратный чемпион мира по ралли-кроссу Петтер Сольберг и автогонщик Крис Мик.

В крупных игровых изданиях уже появились рецензии на DiRT 4 с высокими оценками. Профессиональные критики отмечают большое количество контента в игре, продуманный режим карьеры, хорошую графику и звук, а также широкие возможности редактора трасс.