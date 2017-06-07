Виталий «v1lat» Волочай: а чего вы ждали от Na`Vi?

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай поделился своим мнением касательно выступления Natus Vincere на Epicenter 2017.

«Ну вот серьёзно. А что вы ожидали? Что Na`Vi приедут на Эпицентр, развалят Secret, потом покатают с OG, выиграют у Team Liquid и выйдут из группы? А потом ещё в плей-офф под рёв трибун выиграют у условных iG и пройдут в полуфинал? Серьёзно?



Natus Vincere в этом составе на ЛАНах не играли вообще. Денди и Генерал съездили как-то на WESG и покатали миксом, Пайкат последний раз на топ-Ланах играл, ещё когда я матом доту комментировал. Что можно требовать от такой команды на их первом ЛАНе? Да ничего.



Вы можете, конечно, активненько пополивать Нави какахами сегодня, но, по-моему, это стандартный процесс становления команды, просто внимания к нему намного больше у нас в СНГ, чем у условных Secret или Liquid», — сказал Волочай.

В групповом этапе Epicenter 2017 Natus Vincere проиграла матчи с Team Secret, OG, а также LGD.Forever Young и потеряла шансы на выход в плей-офф соревнований.