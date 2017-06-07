Illidan и rmN- присоединились к Elements Pro Gaming

Илья «Illidan» Пивцаев, Роман «rmN-» Палей и Душко «Bor@nija» Бораниясевич присоединились к составу Elements Pro Gaming по Dota 2. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил менеджер команды Иван «Just» Белов.
«Данный состав будет актуальным по крайней мере до квалификаций на интернешнл, и лично я надеюсь, что мы продолжим им и далее, т. к. у ребят очень неплохо получается», — сказал Белов.
Состав команды:
Дамир «Mitch» Шкаричич Адилович,
Никола «LeBronDota» Попович,
Илья «Illidan» Пивцаев,
Роман «rmN-» Палей,
Душко «Bor@nija» Бораниясевич.
31 мая стало известно, что состав EPG покинули Юре «Pingvincek» Плесей и Урош «Swiftending» Галич.