Издатель H1Z1 проведёт серию турниров с призовым фондом в $ 1 млн

Компания-издатель Daybreak Game Company проведёт серию турниров по H1Z1: King of the Kill. Общий призовой фонд Elite Series составит $ 1 млн.



Чемпионаты пройдут в четырёх регионах: Северной Америке, Европе, Азии и Латинской Америке. В каждом из дивизионов разыграют по $ 250 тысяч.



Первый турнир серии пройдёт на DreamHack Atlanta с 21 по 23 июля. В личном зачёте разыграют $ 100 тыс. В нём смогут принять участие 60 игроков.



В командных соревнованиях сыграют 12 коллективов, среди которых приглашённые составы Counter Logic Gaming, Obey Alliance, Denial Esports, World Best Gaming и Luminosity Gaming. Участники разделят приз в размере $ 150 тыс.



Даты и места проведения остальных чемпионатов пока неизвестны.



King of the Kill – многопользовательский онлайн-шутер на выбывание от компании Daybreak Game Company. Первые соревнования по этой игре прошли в октябре 2016 года в рамках TwitchCon. Призовой фонд H1Z1 Invitationals составил более $ 260 тыс.