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Издатель H1Z1 проведёт серию турниров с призовым фондом в $ 1 млн

7 июня 2017, среда. 15:49. Киберспорт

Компания-издатель Daybreak Game Company проведёт серию турниров по H1Z1: King of the Kill. Общий призовой фонд Elite Series составит $ 1 млн.

Чемпионаты пройдут в четырёх регионах: Северной Америке, Европе, Азии и Латинской Америке. В каждом из дивизионов разыграют по $ 250 тысяч.

Первый турнир серии пройдёт на DreamHack Atlanta с 21 по 23 июля. В личном зачёте разыграют $ 100 тыс. В нём смогут принять участие 60 игроков.

В командных соревнованиях сыграют 12 коллективов, среди которых приглашённые составы Counter Logic Gaming, Obey Alliance, Denial Esports, World Best Gaming и Luminosity Gaming. Участники разделят приз в размере $ 150 тыс.

Даты и места проведения остальных чемпионатов пока неизвестны.

King of the Kill – многопользовательский онлайн-шутер на выбывание от компании Daybreak Game Company. Первые соревнования по этой игре прошли в октябре 2016 года в рамках TwitchCon. Призовой фонд H1Z1 Invitationals составил более $ 260 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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