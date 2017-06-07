Летний сезон Континентальной лиги начнётся 24 июня

Летний сезон Континентальной лиги по League of Legends начнётся 24 июня. Анонс появился на киберспортивном сайте Riot Games.

Турнир пройдёт в старом формате. В групповой стадии все участники встретятся друг с другом дважды в серии до одной победы. Четыре лучшие команды пройдут в плей-офф соревнований. Финал состоится 3 сентября на киберспортивной арене Riot Games в Москве.

Изменения коснулись расписания сезона — теперь команды будут играть шесть матчей в день вместо четырёх.

Призовой фонд летнего сплита Континентальной лиги составит 4 750 000 рублей.