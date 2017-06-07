Epicenter: OG не прошла групповую стадию турнира

OG покинула турнир Epicenter. Команда не смогла пройти первый этап и заняла четвёртое место в своей группе.



В решающем матче OG уступила Team Secret со счётом 0:2. Ранее команда проиграла Team Liquid и LGD.Forever Young. Эти коллективы сыграют в плей-офф турнира.



Лидер группы определится по результатам последней серии. Матч за первое место сыграют LGD.Forever Yong и Team Secret. Он назначен на 8 июня. Встречу пришлось перенести из-за проблем со здоровьем у Язиеда «Yapzor» Жарадата.



Team Liquid заняла третью строчку в своей группе. В четвертьфинальном матче команда сыграет против Virtus.pro.



Плей-офф Epicenter пройдёт с 9 по 11 июня. Соревнования примет ВТБ Ледовый дворец.