Определился победитель турнира «Чемпионата» по FIFA17 на платформе PlayStation 4

Завершается наш турнир по FIFA17, уже известен победитель на платформе PlayStation-4, им стал Антон «Gvktosha10» Орлов из Москвы! Серебряным призёром стал киберфутболист ФК «Оренбург» Кирилл «Aruhito73» Ординарцев. Борьба за третье место продолжается, и скоро мы узнаем бронзового призёра.

На платформе PC в финале будет отстаивать свой титул победителя прошлого турнира Павел «JohnnyPrime» Пурювкин, а его соперником станет обладатель второго места Михаил «EYES_Castell» Ковалёв.

Напоминаем, что главный приз нашего турнира – игровая консоль Sony PlayStation-4 от нашего партнёра и забрендированный джойстик с ником победителя от Console Crew. Обладатели 2-го и 3-го места получат игры от Electronic Arts.

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