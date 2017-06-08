Epicenter: LFY вышла в полуфинал турнира

LGD.Forever Young заняла первое место в группе А на Epicenter. В решающем мачте групповой стадии китайская команда обыграла Team Secret.



В течение первой стадии LFY проиграла одну карту в противостоянии с Team Liquid. Благодаря лидерству в группе коллектив обеспечил себе место в полуфинале и минимум топ-4 турнира.



Team Secret начнёт выступление в плей-офф с четвертьфинала. Её первым соперником станет Invictus Gamig. Во втором матче этого раунда встретятся Team Liquid и Virtus.pro.



Плей-офф Epicenter пройдёт с 9 по 11 июня. Соревнования примет «ВТБ Ледовый дворец».