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Epicenter: LFY вышла в полуфинал турнира

8 июня 2017, четверг. 14:26. Киберспорт

LGD.Forever Young заняла первое место в группе А на Epicenter. В решающем мачте групповой стадии китайская команда обыграла Team Secret.

В течение первой стадии LFY проиграла одну карту в противостоянии с Team Liquid. Благодаря лидерству в группе коллектив обеспечил себе место в полуфинале и минимум топ-4 турнира.

Team Secret начнёт выступление в плей-офф с четвертьфинала. Её первым соперником станет Invictus Gamig. Во втором матче этого раунда встретятся Team Liquid и Virtus.pro.

Плей-офф Epicenter пройдёт с 9 по 11 июня. Соревнования примет «ВТБ Ледовый дворец».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2 EPICENTER
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