Йеспер «JW» Вексель: жаль, что в Counter-Strike дают один трофей на всех

Игрок команды SK Telecoom T1 Бэ «Bang» Юн Сик выложил в «Твиттере» фотографию кольца чемпиона мира по League of legends. Игрок команды Fnatic по Counter-Strike: Global Offensive Йеспер «JW» Вексель восхитился такой традицией организаторов и высказал пожелания, чтобы в CS ввели аналогичную награду.

«Вылядит круто. Грустно, что у нас в CS нет ничего подобного. Хотя бы медалей кроме трофея».

«Это не будет мотивом для достижений, но потом это позволило бы мне оглянуться назад и вспомнить свои победы».

Разработчик Riot Games начала вручать кольца чемпионов победителям LoL World Championshp с 2014 года. Также компания выпустила партию колец для тех, кто завоевал титул с 2011 по 2013 год.