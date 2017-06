Джонатан «Loda» Берг покинул активный состав Alliance по Dota 2

Джонатан «Loda» Берг больше не является игроком активного ростера организации Alliance по Dota 2. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Причиной такого решения послужили обязанности главы команды, которые не позволили игроку сконцентрироваться на тренировках.



«Для меня и для Alliance это был тяжёлый год. Некоторые из вас в курсе, что в последнее время я являлся не только игроком, но совладельцем команды. Я не смог сбалансировать это вещи. Я не смог целиком сфокусироваться на Dota, а это нужно любому, кто хочет выиграть The International.



Освободившееся время я потрачу на отдых и сосредоточусь на себе. Возможно немного подниму MMR. Для того чтобы играть в Dota, мне надо отойти от других моих обязанностей. Я скорее всего вернусь в состав. Сейчас я останусь в организации и буду наслаждаться нашими играми как зритель», — прокомментировал изменения Loda.



В текущем сезоне его заменит Адриан «Era» Крезиу. Ранее Era выступал за команды NiP, No Diggity и Escape Gaming. Среди достижений игрока 3-е место на DreamLeague Season 3, 13-16-е место на The International 2016 и 2-е место на DreamLeague Season 6.



Состав Alliance по Dota 2:



— Линус «Limmp» Бломдин,

— Йонас «jonassomfan» Линдхольм,

— Симон «Handsken» Хааг,

— Аксел «Pablo» Кальман,

— Адриан «Era» Крезиу.