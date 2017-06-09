На турнире EPICENTER пройдёт шоу-матч между комментаторами

Организаторы турнира EPICENTER проведут шоу-матч между комментаторами англоязычной и русскоязычной студий. От российской студии выступят Андрей «Dread» Голубев, Ярослав «NS» Кузнецов, Александр «XBOCT» Дашкевич, Никита «4ce» Котиков и Дмитрий «Inmate» Филинов. От европейской студии сыграют Дэвид «GODz» Паркер, Лукас «Fogged» Лоанис, Бенджамин «Merlin» Ву, Чан «Winter» Лит-Бинн и Кевин «Purge» Годец.



В комментаторских креслах их подменят профессиональные игроки: для русскоязычной трансляции — Даниил «Dendi» Ишутин с Романом «Resolut1on» Фоминоком, для англоязычных зрителей — Таль «Fly» Айзик и Юхан «N0tail» Сундштайн. Матч пройдёт 11 июня в 13:00 по московскому времени.



EPICENTER Moscow 2017 проходит в российской столице. Общий призовой фонд турнира составляет $ 500 тыс.