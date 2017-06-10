Себастьян «7ckingMad» Дебс: больше всего на наше поражение повлиял патч

После поражения на групповом этапе турнира Epicenter тренер команды OG Себастьян «7ckingMad» Дебс дал интервью журналистам портала Cybersport.com. Себастьян рассказал о подготовке команды и причинах проигрыша.



«В целом Epicenter прошёл хорошо. Ранее ребята ещё ездили на Manila Masters, где я не смог присутствовать, так как взял отпуск. Я всегда сожалею об отпусках, но здесь он был необходим после такого насыщенного сезона.



В итоге я был немного оторван от команды и мы не занимались тем, чем должны были. Поэтому мы не подготовились к Manila Masters и результат на турнире получился невнятным. То же самое видно и здесь, в Москве. Обычно мы долго и медленно готовимся на буткемпе, где пытаемся детально разобрать патч и адаптироваться к нему. Сейчас результаты не те, которые мы хотели бы видеть.



На прошедшие турниры, наверное, повлияло и моё отсутствие, но, думаю, больше всего навредил патч. Конечно, если бы я присутствовал на тренировках, это ускорило бы его изучение, но их стиль игры не изменился. В целом они хорошо играли, просто иногда мы сами ставили себя в тупик и осознавали это слишком поздно», — рассказал 7ckingMad.



Ранее команда OG покинула Epicenter 2017, завершив групповой этап со статистикой — 1:3. Европейский коллектив смог одержать победу в единственной встрече — с Natus Vincere.