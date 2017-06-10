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В Dota 2 облегчили прохождение кампании Siltbreaker

10 июня 2017, суббота. 12:56. Киберспорт

Valve выпустила обновления для Dota 2, в котором облегчила прохождение кампании Slitbreaker для игроков. Разработчики увеличили количество золота в локациях, а также количество времени для прохождения. Также были изменены некоторые параметры боссов.

Изменения в кампании Slitbreaker:

— Предмет Hand of Midas больше нельзя купить в кампании;
— Повреждения способности Maledict в кампании уменьшены с 12/18/24/30 до 8/12/16/20;
— Армор Rhyzik уменьшен с 85 до 75;
— Урон Rhyzik уменьшен с 1750-2000 до 1500-1750;
— Скорость Rhyzik в способности Sand Storm уменьшена с 350 до 300;
— Скорость способности Rhyzik Pulse уменьшена с 500-1200 до 450-1150;
— Длительность произношения заклинания Rhyzik Burrower;
— Explosion увеличена с 0.5 до 0.67;
— Повреждения заклинания Burrow уменьшены с 1500 до 1250;
— Количество очков здоровья Big Exploding Burrower уменьшено с 1500 до 1000;
— Лечение способности Nyx Suicidal уменьшено с 500 до 400;
— Из боссов Temple Guardian теперь выпадают мешки с золотом по 1000 каждый вместо 750;
— Радиус, в котором Bristleback Jr атакует соперников, уменьшен с 300 до 250;
— После убийства Rhyzik теперь каждый раз падает артефакт;
— Базовая частота выпадения мешков с золотом увеличена с 25 до 30;
— Наибольшее количество золота, которое можно получить в Зонах 2 и 3, увеличено с 5000 до 5500;
— Длительность и интервал появления существ второй волны во время первой защиты изменены с 45 секунд до 40 и с 9 секунд до 10;
— Наибольшее количество золота, которое можно получить в Зоне 4, увеличено с 1500 до 1650;
— Награда за прохождение лабиринта с ловушками увеличена с 1000 золота до 1100;
— Наибольшее количество золота, которое можно получить в Зоне 5, увеличено с 5000 до 5500;
— Наибольшее количество золота, которое можно получить в Зонах 6 и 7, увеличено с 6000 до 6600;
— Наибольшее количество золота, которое можно получить в Зоне 8, увеличено с 7000 до 7700;
— Исправлена ошибка, при которой одна из волн бандитов состояла из неправильного вида юнитов;
— Исправлена ошибка, при которой некоторые юниты засчитывались в нескольких волнах;
— Наибольшее количество золота, которое можно получить в Зоне 10, увеличено с 10000 до 11000;
— Наибольшее количество золота, которое можно получить в Зоне 10, увеличено с 12000 до 13200;
— Время, за которое нужно выполнить задание Rescue Captain Lightfoot на три звезды, увеличено с 4:00 до 5:00;
— Время, за которое нужно выполнить задание Find Silkmire Pass на две звезды, увеличено с 8:00 до 9:00;
— Время, за которое нужно выполнить задание Find Silkmire Pass на три звезды, увеличено с 7:00 до 9:00;
— Время, за которое нужно выполнить задание Find exit to Kalabor на две звезды, увеличено с 9:00 до 10:00;
— Время, за которое нужно выполнить задание Find exit to Kalabor на три звезды, увеличено с 6:00 до 7:00;
— Время, за которое нужно выполнить задание Find Northern Outpost на две звезды, увеличено с 9:00 до 10:00;
— Время, за которое нужно выполнить задание Find Northern Outpost на три звезды, увеличено с 6:00 до 7:00;
— Время, за которое нужно выполнить задание Find Rhyzik's Lair на две звезды, увеличено с 2:00 до 2:30;
— Время, за которое нужно выполнить задание Find Rhyzik's Lair на три звезды, увеличено с 1:00 до 1:30;
— Время, за которое нужно выполнить задание Defeat Rhyzik на две звезды, увеличено с 5:00 до 7:00;
— Время, за которое нужно выполнить задание Defeat Rhyzik на три звезды, увеличено с 3:00 до 4:00;
— В магазине Invoker появился новый предмет Treasure Box;
— В подсказке предмета Treads of Ercamor теперь указано, что бонусы от нескольких ботинок не стакаются;
— Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли взаимодействовать с магазином Invoker;
— Редкость предметов 5 уровней Battle Pass и Desert Baby Roshan изменена на Rare и Ultra Rare;

Первый акт компании Slitbreaker был добавлен в игровой клиент 9 июня для владельцев сезонного Battle Pass. Релиз второй части компании «A Vault in the Deep» намечен на июль 2017 года.

Источник: Cybersport.ru Сообщить об ошибке
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