Опубликован трейлер сюжетного режима Madden NFL 18

Electronic Arts показала на конференции EA Play трейлер сюжетного режима Madden NFL 18. Кампания будет называться Longshot.

Главным героем станет Девин Уэйд (Devin Wade). Парень покинул Техасский университет в Остине, где считался преуспевающим квотербеком, и забросил игру на несколько лет. Уэйд хочет пробиться в НФЛ и исполнить мечту.

Одну из ролей в сюжетном режиме сыграет американский актер Махершала Али. Он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Лунный свет».

Релиз Madden NFL 18 запланирован на 25 августа на платформах Xbox One и PS4.