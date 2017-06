Представители компании Electronic Arts официально подтвердили выпуск консольной версии NBA Live 18. На проходящей в Лос-Анжелесе конференции EA Play было представлено сразу два трейлера новой игры.

В новой части баскетбольного симулятора от EA появится переработанный режим карьеры The One. В нём можно будет создать собственного персонажа для игры в качестве профессионального спортсмена (The League) или уличного игрока (The Street). В последнем случае будет доступен режим игры 5 на 5.

Бесплатная демоверсия NBA Live 18 будет выпущена в августе 2017 года. Отмечается, что достижения игрока в одиночном и кооперативном режимах демоверсии окажутся доступны геймеру и после релиза, который состоится в сентябре. NBA Live 18 выйдет на Xbox One и PlayStation 4.