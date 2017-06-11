Владимир No[o]ne Миненко: проиграли из-за плохих пиков и плохой игры

Игрок Virtus.pro Владимир «No[o]ne» Миненко в интервью для портала cyber.sports прокомментировал поражение своей команды от Team Liquid.

«Мы проиграли из-за плохих пиков и плохой игры. Вот и всё. Я думал, что они могут взять DK. Хотя мы его хотели забанить, можно сказать, что и украли, ладно. Мы тоже хотели его взять, он очень сильный был.

Шейкер нам абсолютно не создавал проблем, это только со стороны, внутри игры совершенно по-другому всё. Нам создавал проблемы Лон Друид.

В третьей игре мы должны были поставить против него трипл-хард с Найксом, это бы сильно повлияло на его игру. Но в итоге они поставили его в мид, тем самым дали преимущество своей команде. Но у нас был СФ, и мы закрыли его. В третьей игре дело было даже не в Лон Друиде, а в Джаггернауте, который бегал по всей мапе и делал что хотел», — рассказал Миненко.

Virtus.pro проиграла Team Liquid со счётом 1:2 в четвертьфинале EPICENTER 2017 и заняла итоговое 5-6-е место.